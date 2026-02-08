Sürücülere sıkı takip: Yapmayana 80 bin TL ceza!

Tüm veriler kayıt altına alınacak Otonom araçların ilgili mevzuata göre bilgi depolayabilen bir veri kaydedici ile donatılması gerekecek. Dijital formatta toplanan veriler, kayıt tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle saklanacak. Kaydedilen herhangi bir bilginin düzenlenmesi, değiştirilmesi ve üzerinde oynanması durumunda 200 bin lira idari, diğer normların ilk ihlalinde 40 bin, sonraki ihlallerinde ise 80 bin lira idari para cezası öngörülüyor. Araç otonom modda olsa da sürücü alkollü olamayacak Söz konusu taslağa göre, otonom araçların karıştığı olayları teknik şekilde incelemek üzere İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bağımsız Olay İnceleme Birimi kurulacak. Beş farklı alandan uzmanlardan oluşacak bu birim; teknik inceleme, hukuki değerlendirme, olay yeri analizi, veri incelemesi ve tıbbi değerlendirmeleri yapacak. Genel Kolluk ise kazayı ilk inceleyen ve delil toplayan birim olarak bu yapıyla iş birliği içinde çalışacak. Öte yandan, araç sahibi gereken zamanlarda müdahale etmediği, araç otonom modda olsa bile alkol/uyuşturucu etkisi altında olduğu veya yazılımda yetkisiz değişiklik yaptığı durumlarda sorumlu tutulacak.