Kadıköy'de genç yetenek sahne alıyor! Fenerbahçe'de Sidiki Cherif heyecanı
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın akşam sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan lider Fenerbahçe, bu kritik mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla tamamladı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde, camianın merakla beklediği yeni transfer Sidiki Cherif’in takımla ilk idmanına çıkması Florya’da (Samandıra'da) bayram havası estirdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Sidiki Cherif de ilk kez takımla çalıştı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin ara transfede kadrosuna kattığı Sidiki Cherif de takımla beraber çalıştı.
Fenerbahçe, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
