Tatvan'da mercan bulutu hayran bıraktı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde görüntülenen mercan bulutuna vatandaşlar dönüp bir daha baktı.
Dalga ve katmanlı yapısıyla dikkat çeken bulutlar, Tatvan semalarında kısa süreliğine etkili oldu. Atmosferde belirli hava şartlarının oluşmasıyla ortaya çıkan mercan bulutu, nadir rastlanan bulut türleri arasında yer alıyor. Bulutların belirli bir süre sonra dağılmasıyla birlikte gökyüzü yeniden normale döndü.
Oluşan görüntüler, ilçede gün içinde açık seyreden hava şartlarının ardından gözlemlendi.
