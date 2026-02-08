  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Tatvan'da mercan bulutu hayran bıraktı
Yerel

Tatvan'da mercan bulutu hayran bıraktı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Tatvan'da mercan bulutu hayran bıraktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görüntülenen mercan bulutuna vatandaşlar dönüp bir daha baktı.

Dalga ve katmanlı yapısıyla dikkat çeken bulutlar, Tatvan semalarında kısa süreliğine etkili oldu. Atmosferde belirli hava şartlarının oluşmasıyla ortaya çıkan mercan bulutu, nadir rastlanan bulut türleri arasında yer alıyor. Bulutların belirli bir süre sonra dağılmasıyla birlikte gökyüzü yeniden normale döndü.

Oluşan görüntüler, ilçede gün içinde açık seyreden hava şartlarının ardından gözlemlendi.

