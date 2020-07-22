Yazar Asım Gültekin'in vefatı

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat dünyası, bugün hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in ardından başsağlığı dileğinde bulundu.

Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'da vefat etti.



Yazar Ahmet Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gültekin'in camiada özgün bir yeri olduğuna işaret ederek, "Onun muadili ya da ona denk bir başka isim hatırlamıyorum. Çünkü topyekun bir camia için çalışan bir adamdı. Donukluğu harekete geçirirdi. Büyüklerine, küçüklerine iş çıkarır, hikmet üretirdi." dedi.

Gültekin'i "hikmet arısı" diye adlandırdığını dile getiren Mercan, şöyle devam etti:

"Sadece benim değil zannediyorum, herkesin bir yanını aldı götürdü. İslam ona çok yakışıyordu ve o inancını coşkuyla taşıyordu. Hem ülkesini hem camiasını hem de ümmetini seven, büyük bir aşkla, sevgiyle, coşkuyla bu işi yapıyordu. Daha bizden sonraya kalacak ve bizi temsil edecek diye baktığım bir insandı. Allah mağfiret etsin, başka bir şey diyemiyorum. "

- "Bitmeyen bir gayreti vardı"

Sanatçı Ömer Karaoğlu da Gültekin'le uzun süreli bir dostluğu olduğunu belirterek, "Asım'ı tanıyan dostlar bilirler, son anlarına kadar yüreklendirmeye ve güzel işler yapmaya kışkırtan bir arkadaşımız, kardeşimizdi. Yıllardır tanırım. Çok yakın bir tarihte rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun yayınlanmamış bir şiirini bana göndermişti. Israrla bakalım önce bunu kim besteleyecek, diye beni tahrik etmeye devam ediyordu." diye konuştu.

Gültekin gibi şahsiyetleri "vakıf adamlar" olarak tanımladıklarına işaret eden Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde dergiciliği yanında gençlerle yüz yüze yaptığı etimoloji derslerini biliyoruz. Gayreti hiç eksilmedi. Kendimi adıma bizim sanatla olan duruşumuzda, yıllardır her vesileyle üzerimizde bir sorumluluk olduğunu hissettirirdi. Bu yönüyle bitmeyen bir gayreti vardı. Edebi hafızamız için, son 30-40 yılın hafızası için sürekli bir şeyler keşfedip sürekli onlarla gençleri tanıştırmaya buluşturmaya çalışırdı. Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzdü, yaraladı bizi."

- "Hep iyi şeyler yapmaya yönelik önerileri olan biriydi"

Şair ve sunucu İbrahim Sadri, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu ülke için, hepimiz için çok kıymetli ve çok değerli hizmetleri olan bir insanı kaybettik. Hepsinden önemlisi, ben çok değerli bir dostumu kaybettim. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Rabb'imize çok değerli bir misafir gönderiyoruz. Çok erken kaybettik. Ben de çok hakkı olan bir kardeşimdi. Hep iyi şeyler yapmaya yönelik önerileri olan biriydi. Kıymetli bir insanı cennete uğurluyoruz. Böyle bakıyorum ben, mekanı cennet olsun. Çok özel bir adamdı." dedi.



Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar da "Rabb'im rahmet eylesin. Dava adamı, davasında gayreti ve sonuç alıncaya kadar azimle çalışan bir şahsiyetti. Dosttu. Arkadaştı. Omuzdaştı. Pek çok eser ve gönüllerde iz bıraktı. Dergicilik adına yaptığı çalışmalara şahsım ve Dünya Dergiler Birliği olarak şahidiz ve duacısı olacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kulandı.

Sanatçı Hakan Aykut ise Asım Gültekin'in hayatının incelenip, örnek alınması gereken bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Kendini, insanlığa faydalı işler yapmaya adamış, adeta bir vakıf insan olmuştu. Bir lakabı 'herkesin tanıdığı, herkesi tanıyan adam' idi. İş dünyasından siyasete kadar çok geniş bir çevrede sevilen bir insan olmasına rağmen, makam mevki ve menfaat peşinde koşmamış, kendini eğitime ve özellikle de gençlere adamıştı." değerlendirmesinde bulundu.



