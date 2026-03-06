  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkulan oldu zorunlu göç başladı ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor Rusya'yı perde arkasından yöneten filozof konuştu: 'Ayrılıkçı Kürtler stratejik körlük içindeler' İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu Dünyanın gözü bu toplantıda! İran'da Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı Ortadoğu Yanarken Türkiye Huzur Adası: Bu Tesadüf Değil, Stratejik Liderlik! Batı ittifakında çatlak! Antalya’da korkutan deprem İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı!
Seyahat Yaza özel fırsat başladı: AJet’ten çocuklar için indirim kampanyası
Seyahat

Yaza özel fırsat başladı: AJet’ten çocuklar için indirim kampanyası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yaza özel fırsat başladı: AJet’ten çocuklar için indirim kampanyası

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yaz tatili hazırlıklarını yapan çocuklu aileler için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletler, çocuklara yüzde 30’a varan indirimlerle satışa sunuluyor.

AJet’in indirim kampanyası, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) içerisinde alınan biletler; bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

 

YAZ BOYUNCA ÇOCUKLAR İNDİRİMLİ UÇACAK

İndirimli biletler; 1 Haziran – 31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre seyahatlerinde tek yön, gidiş-dönüş ve iç hat aktarmalı uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya biletleri, 6 Mart 2026 tarihinde saat 12:00’den 16 Mart 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak.

BİLET ÇEŞİTLERİ DE İNDİRİMLİ

Kampanya süresince çocuk yolculara Basic biletlerin yanı sıra EcoJet, Flex ve Premium olmak üzere tüm bilet türlerinde de aynı oranlarda indirim sunulacak.

AJet’ten gökyüzünde Ramazan bereketi: İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı!
AJet’ten gökyüzünde Ramazan bereketi: İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı!

Ekonomi

AJet’ten gökyüzünde Ramazan bereketi: İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı!

Anadolu bir kez daha Avrupa’ya bağlanıyor: AJet yeni yurt dışı seferini duyurdu
Anadolu bir kez daha Avrupa’ya bağlanıyor: AJet yeni yurt dışı seferini duyurdu

Seyahat

Anadolu bir kez daha Avrupa’ya bağlanıyor: AJet yeni yurt dışı seferini duyurdu

AJet de Orta Doğu seferlerini iptal etti
AJet de Orta Doğu seferlerini iptal etti

Seyahat

AJet de Orta Doğu seferlerini iptal etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23