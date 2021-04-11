Yaz tatiline ne zaman girilecek? Yaz tatili ne zaman okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk'tan dikkat çeken açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında artan korona vakaların nedeniyle yüz yüze eğitim başta olmak üzere uzatan eğitim, okulların kapanma durumu ve yaz tatilenin ne zaman olacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okulların hem açık hem de açık olmadığı bir durumun söz konusu olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında ‘okullar kapanacak mı? Yaz tatili ne zaman ve eğitimin devamı ile ilgili sorularına yanıt verdi.

Türkiye 1 Mart’tan itibaren kontrolllü normalleşmeye geçti. İllerin vaka sayılarına göre iller çok yüksek, yüksek, orta ve düşük risk gruplarına ayrıldı. İllerin risk durumuna göre valilikler illerde yüz yüze eğitim mi yoksa uzaktan eğitim mi olacağına karar vermeşe yine 1 Mart’tan itibaren başladı. Açıklanan illerin risk haritasına göre, mavi ve sarı renkli illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam ederken, turuncu ve kırmızı renkli illerde ise sadece hazırlık, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam ederken diğer sınıflar uzaktan eğitimlerine etmekte.

Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Artan korona vakaları sonrası yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğini ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin yüz yüze eğitim için okullarında olması gerektiğini arzu ettiklerini dile getirdi. Yüz yüze eğitimin öncelikleri olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuki sağlığın öncelikli olduğuna vurgulayarak okulları kontrollü olarak açmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? Karne ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak Merak edilen diğer bir konu olan yaz tatili ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, geçtiğimiz süreçte ara tatilin, yarıyıl tatilinin peşine eklendiğini ve 2 Temmuz 2021 tarihine kadar okullarında açık olacağını yineledi. Selçuk,yaz tatilinde, ihtiyaç duyulan alanlarda gençlik merkezlerinde yada okullarda yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin devam edebileceğini sözlerine ekledi.