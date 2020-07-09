Koronavirüs salgını sağlık kadar eğitim alanını da etkiledi. Sosyal mesafenin korunması için okullar mart ayında bir hafta tatil edildi. Ardından uzaktan eğitim başladı. Veliler, öğrenciler ve eğitimciler 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediyor. İşte, detaylar.

Yaz tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık." dedi.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok.

Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız."