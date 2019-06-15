Yaz tatili için ebeveynlere öneriler

Psikolog Batuhan Toprak, Çocukların ve gençlerin beklediği yaklaşık 3 aylık yaz tatili öncesi ebeveynleri uyardı.

“Öncelikle çocuklarınızı karne notuyla değerlendirmeyin” diyenPsikolog Batuhan Toprak, “Zayıf karnesi olan çocukların aileleri karne için yapıcı ve değerlendirmeler yapmalılar ve asla karne notu için çocuklarınızı cezalandırmayın. Çocuğunuza değer verdiğinizi göstererek karşınıza alıp konuşmalısınız. Neden bu dönem böyle oldu ? Derslerindeki düşüşün sebebi nedir ? Bunları araştırmalılar. ’’Evet bu dönem notların düşmüş fakat seneye ben senin notlarını yükselteceğine inanıyorum diyerek’’ motive etmeliler,çocuğa sevgi ve güven vermeleri gerekir.Tatil bir psikolojik ihtiyaçtır. Okula gidilmeyen bu dönemde tatil tatil gibi yaşanmalı fakat tamamen derslerden uzak kalınmamalıdır” diye konuştu.

Yaz tatilinde çocuğun zevk aldığı aktiviteler ve hobileri yapmalarının çok önemli olduğunu dile getiren Psikolog Batuhan Toprak, “Spor, müzik yada resim vs eğer yoksa aileler mutlaka çocuklarının hangi hobiye daha ilgisi var seçmeleri konusunda yardımcı olmalılar ama asla çocuğunuzun istemediği bir şeyi yaptırmaya zorlamayın ve diğer akranları, arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Kitap okuma listesi planlanmalı hatta ailece birlikte okuma saatleri düzenlenmeli. Televizyon ve internetten olabildiğince uzak durularak zamanlarını daha çok fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen hobiler ile geçirilmeli. Ailece birlikte tatille çıkılabilir yapılan bir araştırmaya göre; çocukların stres ve kaygılarında düşüş gözlemlenmiş. Buna bağlı olarak da çocuklar yeni eğitim öğretim yılına daha motive bir şekilde başlamış oluyorlar” şeklinde konuştu.