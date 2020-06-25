Yaz okulu ücretleri öğrenci ve velilerin belini büktü!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ancak, yaz okulu açan üniversitelerin ders başına öğrencilerden talep ettiği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen ücretler öğrenci ve velilerin belini büktü. Bazı üniversitelerde yaz okulunda alınan bir ders için 1000 TL’nin üzerinde ücret talep edilirken koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maddi anlamda zor duruma düşen aileler ve öğrenciler yaz okulu açan üniversitelerin ders başına aldığı ücretlere dert yandı. Konuya ilişkin Akit’e ulaşan öğrenciler, “Pandemi sürecinden dolayı maddi olarak zaten zor duruma düştük. Yazın çalıştığımız yerler bu sene bizi kabul etmedi. Anne ve babalarımız da çalıştıkları yerlerden maaşlarını tam alamıyor. Bunca sıkıntının arasında yaz okulu açan üniversiteler ders 300 liradan, 1000 lirayı aşkın ücretler talep ediyor. Yaz okulu ücretlerinin düzenlenmesi YÖK tarafından yapılıyor. En azından bu süreçte YÖK yaz okulu ücretlerinde bizlere kolaylık sağlasın” dediler.