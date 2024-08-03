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Sağlık Yaz mevsiminde vakalar artıyor!
Sağlık

Yaz mevsiminde vakalar artıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 11:58:00 -
Yaz mevsiminde vakalar artıyor!

Aşırı sıcaklar sebebiyle ani kalp krizi sorunları yaşanıyor. Uzman isim bu sebeple vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, sıcak havaların kronik rahatsızlığı olan hastalarda önemli sağlık sorunları oluşturacağı belirtti. Kalli, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su kaybının önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıktığını söyledi.

“Ani kalp krizleri olabilir”

Dr. Halil Kalli, yüksek sıcaklıkların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Özellikle bölgemizde sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olan hastaların sokağa çıktıkları zaman sıvı kaybına bağlı olarak kalp rahatsızlıkları şiddetlenir. Ani kalp krizleri olabilir. Kalp yetmezliklerinin tetiklendiği bayılmalar senkop gibi durumların söz konusu olduğu bilinmekte” dedi.

“Sıcaklardaki en önemli sıkıntı hastaların dehidrasyona girmesi”

Dr. Kalli, “Sıcaklardaki en önemli sıkıntı hastaların dehidrasyona girmesi. Sıvı kaybı özellikle sıvı tüketen ve güneşe maruz kalan kişilerde çok sık rastladığımız bir olay. Sıvı kaybı vücudun direncini düşürür. Tansiyonunu düşürür. Çarpıntı yaparak kalp ritmini hızlandırıp sıkıntıya sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

Risk grupları ve alınması gereken önlemler

Dr. Kalli, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerin güneşin dik geldiği öğle vakitlerinde çok fazla sokağa çıkmaması ve aynı zamanda yoruldukları zaman biraz daha gölge bölgelerde dinlenmeleri gerektiğini öneririz. Astım, koah, kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon hastaları gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar sıcak havalarda riskli bölümdedir. Bu hastalar dışarıya çıkmak zorundalarsa özellikle güneşin çok fazla olmadığı ve havanın çok sıcak olmadığı sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde işlerini halletmelerini öneririz” diye konuştu.

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