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Yaz kursları kapanış töreniyle sona erdi

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları 2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılması ile birlikte sona erdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
Yaz kursları kapanış töreniyle sona erdi

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları 2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılması ile birlikte sona erdi. Haziran ayının sonlarına doğru bağlama, piyano, halk müziği korosu, halk oyunları, çocuk tiyatrosu ve atıcılık gibi alanlarda açılan yaz kurslarına 260 öğrenci katılım sağladı.


Kurslarda eğitim gören öğrenciler aldıkları eğitimlerin sonucunda ortaya çıkan yetenekleri arkadaşlarına ve ailelerine “Sev Dünyayı” adlı tiyatro oyunu ve bağlama ziyafetiyle bir kapanış programında sergilediler.


Kapanış programına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte başlayan programda Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bir konuşma yaparak; “Bir kapanış konuşması yapmak için değil aslında gelecekte daha yeni projelerin tanıtımının habercisi olan bir kapanış programı yapıyoruz. İlkbaharın son günlerinde haziran ayının sonunda yaz kursları birçok alanda başlattık. Böylece 260 tane öğrencimiz çeşitli meslek dallarında kurslar görerek zamanlarını etkin ve geleceğe kendini hazırlayacak bir biçimde geliştirmiş oldu. Çok şükür bugünde kapanışını yaparak okullara hazır hale geldi öğrencilerimiz. Öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılının başarılı ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.


Erzincan genelinde okulların güvenlik açısından tutun gidiş geliş güzergahlarına kadar gerçekten hepsi kapsamlı bir şekilde düşünülmüş. Bugün güvenlik hattı ile ilgili valiliğimiz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Çocuklarımızın geleceği her alanda düşünülmekte. Biz de belediye olaraktan acaba çocuklarımızın boş zamanlarını nasıl değerlendirebiliriz, onları nasıl geleceğe hazırlayabiliriz, sosyal yönlerini nasıl geliştirebiliriz hesabıyla bu etkinlikleri düzenledik. Bugün kapanışını yapacağımız bu konuşmanın neticesini inşallah gelecekte daha çok öğrenci ile birlikte birçok kursu hazırlayıp hizmetinize sunacağız şimdiden hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
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