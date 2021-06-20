Yaz Kur’an Kursları ne zaman açılacak 2021? Camilerde yaz Kursları başladı mı? Kur’an Kursu kayıtları nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular yarın başlıyor. Başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

Diyanet yaz Kur'an kursu başvuruları ne zaman başlayacak?

Diyanet yaz Kur'an kursu başvuruları başladı mı? 10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak, eğitimler sadece çevrim içi olacak.

Diyanet yaz Kur'an kursu başvurusu ne zaman?

Kur'an kursları yurt genelinde 5 Temmuz'da başlayacak. Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. COVID-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. Diyanet yaz Kur'an Kursu kayıtları için tıklayın