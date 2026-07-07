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Gündem Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi
Gündem

Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verilen görkemli resepsiyonda, Batı'nın hadsiz ve kuralsız diplomatik refleksleri bir kez daha Türk-İslam ahlak duvarına tosladı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki liderler resepsiyonunda gerçekleştirdiği diplomatik hamle dikkat çekti. Eşiyle birlikte Beştepe'ye gelen Macron, karşılama töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elini öpmek istedi.

Emine Erdoğan, Fransız liderin bu hamlesine izin vermeyerek elini geri çekti ve duruma sınır koydu. Kameralara yansıyan o anlarda Emmanuel Macron geri adım atmak zorunda kalırken, Emine Erdoğan'ın sergilediği bu net duruş zirvenin en çok konuşulan diplomatik detaylarından biri oldu.

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