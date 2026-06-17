Yaz Kur’an kursları başlıyor! Çocuklar Kur’an’a Bismillah diyecek

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 20 milyonu aşkın öğrenci, 3 aylık kesintisiz tatil dönemine girerken, çocukların her yaz yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için büyük heyecanla koştuğu Yaz Kur’an Kursları da ‘Bismillah’ diyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursları için kayıt süreci başlıyor. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar tüm Türkiye’de gerçekleşecek kurslar, 22 Haziran–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. Yaz Kur’an Kursları, bu yıl 6 Temmuz–14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kayıt işlemlerini cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze başvurarak ya da online sistem üzerinden yapabilecek. Camilere akın edecek çocuklara Kur’an-ı Kerim, siyer, ahlak gibi derslerin yanında, dinimiz İslam da en iyi şekilde öğretilmeye çalışılırken spor aktiviteleri ve kültürel faaliyetlerle dolu dolu bir yaz geçirilecek.

HERKESE KUCAK AÇACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur’an kurslarında engelli bireylerin eğitim imkanlarından daha etkin yararlanabilmesi için de gerekli düzenlemeleri yapacak. İmkânlar ölçüsünde 7-22 yaş aralığındaki görme ve işitme engelli öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulabilecek, ayrıca bu öğrenciler diğer sınıflara da kayıt yaptırabilecek. Günlük 4 saat, haftalık 20 saat olarak planlanan eğitimler, öğrencilerin talepleri ve mahalli ihtiyaçlar doğrultusunda 09.00-13.00, 11.00-15.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan, kurs süresince öğrencilerin cemaatle namaz kılmaları, cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmaları teşvik edilecek.

Öğrencilerimizi yaz kurslarına göndermenin gelecek nesillere bırakılacak büyük bir miras olduğuna değinen Tuna İlim Vakfı Başkanı Mehmet Özdemir, “Yaz Kur’an Kursları bizim gençlerimizin, çocuklarımızın dini konularda omurgasını teşkil ediyor. İnancını teşkil ediyor, itikadını teşkil ediyor. Yaz Kur’an Kursları olmazsa asla olmaz. Çünkü biz, farz olan ilimleri, ilmihal bilgilerini yaz Kur’an kurslarında evlatlarımıza öğretiyoruz. 32 farzı orada öğretiyoruz. Edille-i Şer’iyye dediğimiz şeriatın delilleri: Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet, Kıyas-ı Fukaha’yı öğretiyoruz. Allahü Zülcelal’in sıfatlarını orada öğretiyoruz. Namaz kılmasını orada öğretiyoruz. Namaz surelerini orada öğretiyoruz. Ve çocuklara Allah’ımızı, Peygamber’imizi, camilerimizi, dinimizi orada sevdiriyoruz. Onun için Yaz Kur’an Kursları bizim için olmazsa olmazdır. Ayrıca velilere bir duyurum var: Veliler, ne olur istirahatlerinizi, tatillerinizi yaz döneminde almayın. Temmuz, ağustos; bu iki ayda çocuklarınızı Kur’an kurslarına gönderin. Okula gönderdiğiniz gibi takip edin. Gitmediği zaman “Evladım neredeydin?” diye sorun. Yoksa neslimiz elden gidiyor” ifadelerini kullandı.

FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE DE STATÜ TANINMALI

Özdemir, Yaz Kur’an Kurslarının önemine dikkat çekerek, fahri olarak eğitim veren vakıf ve derneklerin de devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yıllardır vakıf bünyesinde çok sayıda Kur’an kursu faaliyetini sürdürdüklerini belirten Özdemir, devlet bütçesinden herhangi bir maddi destek almadıklarını ifade ederek, “Yaklaşık 30 hocamızla kız ve erkek öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Devletimizden bir kuruş talep etmiyoruz. Ancak resmi görevlilere tanınan bazı statülerin, yaz döneminde gönüllü olarak hizmet veren vakıf, dernek ve cemaatlere de tanınmasını istiyoruz” dedi. Yaz Kur’an Kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, bazı vakıf ve derneklerin gün boyu süren eğitim programlarıyla öğrencilere daha kapsamlı bir eğitim sunduğunu belirtti. Özdemir, “Sabah öğrenciyi alıp akşama kadar eğitim veriyor, yemeklerini karşılıyor ve çeşitli etkinliklerle destekliyoruz” ifadelerini kullandı.