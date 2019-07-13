‘Yaz’ deyip de geçmeyin cilt ve saç bakımı önemli

Yaz güneşi, denizin tuzu, havuzdaki klor ile birlikte saçlar yıpranmaya, cilt kurumaya, lekeler ise ortaya çıkmaya başlıyor. Güneşin zararlı etkilerinin cilt kuruluğu ve saç yıpranmalarına neden olduğunu hatırlatan QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui; doyasıya güneşlenilen tatiller, uzun ve ılık yaz gecesi sohbetleri, soğuk limonatalar ile yaz keyfinizi özel bakım ipuçları ile güzelleştirmenin ipuçlarını paylaştı.

Güzelliğin içten geldiğini vurgulayan QNET Ürün Eğitmeni Sana Jahoui, özellikle yaz aylarındaki beslenme dengesi ve doğru ürün tercihleri ile cilt ve saç bakımınızı nasıl koruma altına alacağından bahsetti.

Jahoui; ‘Yazın sıcaklığın artması ile beraber çok terliyor ve su kaybediyoruz. Bu yüzden su içmeyi ihmal etmemeli, karpuz, erik, kiraz, kavun gibi besin değeri yüksek yaz meyveleri yiyerek vücudumuza, cildimize ve saçımıza su ve vitamin desteği sağlamalıyız” dedi.

Yaz sıcakları ve saç bakımı

Yazın her gün hatta bazen günde iki kere duş alındığını hatırlatan Sanaa Jahoui; “Şampuan seçerken saçı kurutmayan, tuz, SLS ve SLES, silikon ve zararlı maddeleri içermeyen, içeriğinde besleyici yağlar olan ürünleri tercih etmeye özen göstermeliyiz. Yağlı saç tipine sahip olanlar saçlarını çok fazla yıkamak yerine (ki bu yağ bezelerini daha çok uyarıp daha çok yağ salınmasına sebep olur), yağlı saçlar için uygun ürünleri tercih etmelidir” şeklinde konuştu.

Duş jeli ve sabun seçimine dikkat

Duş jeli ve sabun seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Jahoui, “Gün içerisinde sık sık duş alındığı için sabun veya duş jeli cildimizi kurutabiliyor. Duş jeli seçerken cilt tipimize uygun bir ürün seçip, özellikle cildimizi kurutan SLS ve SLES içermeyen ürünleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle yağlı ciltleri de fazla ter ve yağ yüzünden oluşan sivilcelerden korumak için; limon özlü yağlar ve çay ağacı yağı gibi maddeleri içeren ürünleri kullanmasını öneriyoruz” dedi.

Jahoui, banyodan sonra yüzü güneş kremi veya nemlendirici, cildi ise hindistan cevizi yağı veya vücut kremi ile nemlendirmeyi ihmal etmemek gerektiğini hatırlattı.