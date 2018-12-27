Yaz bebeklerinde bunlara dikkat edin

Güneşin ultraviyole ışınlarının cildimize zarar verdiği biliniyor. Cildin erken yaşlanmasından cilt kanserlerine kadar uzanan ve yıllar sonra etkisini gösteren olumsuzluklarının yanında bir de kısa süre içinde kendini belli eden bir rahatsızlığı vardır: Güneş yanıkları!

UVA ve UVB ışınlarının cilt üzerinde yaptığı tahribat güneş yanığına sebeb olur. Güneş yanığı; ciltte kırmızılık ve sıcaklık hissi oluşturur. Yanan bölge dokununca acır. Ayrıca kaşınma, hafif bir şişlik ve daha ağır yanmalarda su toplaması oluşur. 1. derece yanıkta cilt kızarmış, kuru, hafif şiş ve ağrılıdır. 2. derece yanıklarda ise kızarıklığın yanında, cilt üzerinde nem ve içi su dolu kabarcıklar oluşur. Çok fazla ağrı ve acı vardır. Yetişkinlere göre daha ince olan bebek cildi böyle yanıklara karşı çok hassas olduğundan koruyucu önlemler almak gerekir.

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (11:00-16:00) bebeğinizi dışarı çıkarmayın.

Güneşe çıkmadan yarım saat önce en az 30 koruma faktörlü koruyucular kullanın.

Şapka takın. Güneş gözlüğü takabiliyorsa kullanın.

Deniz kıyısındaysanız, bebek gölgede bile olsa kumdan ve sudan yansıyacak ışınlara karşı koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin.

Suya her girdiğinde ve kurulandıktan sonra güneş koruyucuyu tekrar sürün.

Bebeği gölgede de olsa uzun saatler güneşte tutmayın.

Bol sıvı almasını sağlayın.

Açık renkli giysiler giydirin.

Güneş Yanığı Oluşmuşsa

Yanık iyileşene kadar bebeğinizi güneşe çıkarmayın. Yanığın daha da ağırlaşmasına sebeb olabilirsiniz.

Bebeğinize doktorunuzun önceden önerdiği bir ağrı kesici/ ateş düşürücü verebilirsiniz.

Yanık bölgesine soğuk kompres uygulayın, bölgeyi soğuk suyla yıkayın ya da su dolu bir kovada bir süre bekletin.

Doktorunuzu arayın. Önereceği nemlendiricili bir merhem, bölgede oluşan nem ve doku kaybını giderecektir.

Bol sıvı almasını sağlayın.

Sabun, yoğurt, diş macunu gibi şeyleri yanık bölgesine sürmeyin.

Su kabarcıklarını patlatmayın.

Bu tarz yanıklar 48 saat içinde geçer. Ancak su toplamış yanıklarda, 24 saat geçtiği halde daha da ağırlaşan yanık durumlarında, ateş, bulantı baş dönmesi gibi devam eden şikayetlerde gecikmeden doktorunuza başvurun.