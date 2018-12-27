THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yaz bebeklerinde bunlara dikkat edin

Bebeğinizi güneş altında sakın bırakmayın...

27 Aralık 2018 Perşembe 19:05
Yaz bebeklerinde bunlara dikkat edin

Güneşin ultraviyole ışınlarının cildimize zarar verdiği biliniyor. Cildin erken yaşlanmasından cilt kanserlerine kadar uzanan ve yıllar sonra etkisini gösteren olumsuzluklarının yanında bir de kısa süre içinde kendini belli eden bir rahatsızlığı vardır: Güneş yanıkları!

UVA ve UVB ışınlarının cilt üzerinde yaptığı tahribat güneş yanığına sebeb olur. Güneş yanığı; ciltte kırmızılık ve sıcaklık hissi oluşturur. Yanan bölge dokununca acır. Ayrıca kaşınma, hafif bir şişlik ve daha ağır yanmalarda su toplaması oluşur. 1. derece yanıkta cilt kızarmış, kuru, hafif şiş ve ağrılıdır. 2. derece yanıklarda ise kızarıklığın yanında, cilt üzerinde nem ve içi su dolu kabarcıklar oluşur. Çok fazla ağrı ve acı vardır. Yetişkinlere göre daha ince olan bebek cildi böyle yanıklara karşı çok hassas olduğundan koruyucu önlemler almak gerekir.

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (11:00-16:00) bebeğinizi dışarı çıkarmayın.

Güneşe çıkmadan yarım saat önce en az 30 koruma faktörlü koruyucular kullanın.

Şapka takın. Güneş gözlüğü takabiliyorsa kullanın.

Deniz kıyısındaysanız, bebek gölgede bile olsa kumdan ve sudan yansıyacak ışınlara karşı koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin.

Suya her girdiğinde ve kurulandıktan sonra güneş koruyucuyu tekrar sürün.

Bebeği gölgede de olsa uzun saatler güneşte tutmayın.

Bol sıvı almasını sağlayın.

Açık renkli giysiler giydirin.

Güneş Yanığı Oluşmuşsa

Yanık iyileşene kadar bebeğinizi güneşe çıkarmayın. Yanığın daha da ağırlaşmasına sebeb olabilirsiniz.

Bebeğinize doktorunuzun önceden önerdiği bir ağrı kesici/ ateş düşürücü verebilirsiniz.

Yanık bölgesine soğuk kompres uygulayın, bölgeyi soğuk suyla yıkayın ya da su dolu bir kovada bir süre bekletin.

Doktorunuzu arayın. Önereceği nemlendiricili bir merhem, bölgede oluşan nem ve doku kaybını giderecektir.

Bol sıvı almasını sağlayın.

Sabun, yoğurt, diş macunu gibi şeyleri yanık bölgesine sürmeyin.

Su kabarcıklarını patlatmayın.

Bu tarz yanıklar 48 saat içinde geçer. Ancak su toplamış yanıklarda, 24 saat geçtiği halde daha da ağırlaşan yanık durumlarında, ateş, bulantı baş dönmesi gibi devam eden şikayetlerde gecikmeden doktorunuza başvurun.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:15
  1. bebek
  2. bebek cildi
  3. güneş yanığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
    1. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    2. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    3. Putin'den Ermenistan açıklaması:..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda..
    6. ABD'den Çin'e yasak geliyor
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda..
    8. Mısır'da olumsuz hava şartları..
    9. Şanlıurfa'da tenis tesisi açıldı
    10. 17 Kasım terör örgütünün tutuklu..
    11. Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya..
    12. Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306..
    14. GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek..
    15. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    16. 'Köprü cezalarına af' kanunundan şok..
    17. Arkadaş mı, dost mu?
    18. Merakla bekliyordu! Kamu konutlarının..
    19. Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!