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Yaşam Yaz aylarında tehlike artıyor! Komaya girdi
Yaşam

Yaz aylarında tehlike artıyor! Komaya girdi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 11:43:00 -
Yaz aylarında tehlike artıyor! Komaya girdi

Malatya'da bal arısının soktuğu bir kişi komaya girdi.

 Malatya’da Akçadağ ilçesinde bal arasının soktuğu kişi komaya girdi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası soktu. Bunun üzerine panikleyen şahıs ağaçtan düşerek yaralanırken çevredekilerin yardımıyla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alerjik reaksiyona bağlı travma geçirdiği belirlenen Ahmet M. buradaki işlemlerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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