0553 313 94 23

"Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı?" sorusuna uzmanından yanıt

Saç ekimi için en uygun zamanın kişinin kendisini psikolojik olarak ve maddi anlamda hazır hissettiği zaman olduğunu belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç ekimi her mevsim yapılabilir.

11 Haziran 2019 Salı 11:03
"Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı?" sorusuna uzmanından yanıt

Saç ekimi için en uygun zamanın kişinin kendisini psikolojik olarak ve maddi anlamda hazır hissettiği zaman olduğunu belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç ekimi her mevsim yapılabilir. Şu mevsim daha iyidir bu mevsim uygun değildir söylemleri pek uygun değildir" dedi.


Saç ekimi operasyonlarının mevsimlerden bağımsız olarak yapılabildiğini belirten Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, ekimlerin gerek kış, gerekse yaz döneminde uygulanabildiğini söyledi. Önemli olan konunun operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu ifade eden Gülgör, "Yaz mevsiminde saç ekimi sonrası 1 ay kadar bir süre havuz ve deniz den uzak durmak gerekmektedir. Kış mevsiminde yapılan saç ekimi operasyonlarında ise soğuktan rüzgârdan korumak gerekmektedir" dedi.


Yılın 12 ayı saç ekimi yapılabildiğini belirten Yasemin Gülgör, "Burada dikkat etmemiz yaz ayında saç ekimi yapılan birinin 15 gün boyunca denize girmemesidir" dedi.


Saç ekimi yaptırmak isteyen; fakat kafasında soru işaretleri olan kişiler için önemli ipuçları veren Yasemin Gülgör, "Hastalarımız bunu cerrahi bir operasyon olarak düşünmesinler. Saç ekimini kozmetik ve estetik bir işlem olarak düşünmeliler. ‘Canım yanacak, ağrım olacak’ gibi düşüncelere kapılmasınlar; çünkü saç ekimi, hastane ortamında, uzman doktorlar nezaretinde yapılır. İlk iğneyi hisseder, gerisini hissetmezsiniz. İşlemden 8 saat sonra ortaya yeni bir yüze kavuşursunuz. Yalnızca ekimin yapıldığı ilk üç gün biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hastalar ekimden 8 saat sonra yeni bir görünüm ve profile kavuşur. Bu durum da ekim yapılan kişi için motivasyon kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da tanker yangınında 3 kişi öldü
    1. Rusya’da tanker yangınında 3 kişi öldü
    2. Halı dokumak, hastalığına terapi oldu
    3. Tarlada devrilen traktörün altında..
    4. “Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor
    5. ANALİZ – Rusya ve Çin: Batının..
    6. Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı..
    7. 3 günlükken ameliyatla kavun..
    8. Ordu’da yaylalar birleşiyor
    9. Yusuf Yazıcı'ya gelen teklif reddedildi!
    10. KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
    11. Kuveyt Türk’ten 500 öğrenciye staj ve..
    12. Saka kuşları pahalıya patladı
    13. Hasta taşıyan ticari taksi kaza yaptı:..
    14. Avrupa borsaları
    15. Hatay’da bir haftada 124 trafik kazası..
    16. Kaleiçi Old Town’a İtalya’dan kardeş..
    17. Ayda 8 bin kişi Hoş Geldiniz Masası’na..
    18. Konya Kulu’da dolu ekili arazilerde..
    19. Akyurtlu öğrenciler Çanakkale yolcusu
    20. Oynadıkları alanın yeniden..
    21. "Süper Lig'e kalıcı olmak için geldik"
    22. Soylu’dan tehditlere sert cevap! “Size..
    23. Sivilleri hedef alan PKK suçu..
    24. Tuna Nehri’nde batan yolcu teknesi..
    25. Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinde..
    26. PKK'nın Çevrimli katliamı hafızalardan..
    27. "YKS'den önce bol oksijenli gün..
    28. Üniversitelerde tanıtım dönemi..
    29. Ankaralılardan sahilde oyun havası
    30. Genç bilim insanlarını, bilimsel..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...