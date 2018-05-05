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Yaz aylarında nem arttığında neler yapılmalı?

Yaz mevsiminde aşırı nemden dolayı hissedilen sıcaklığın bunaltıcı etkisi, gerekli önlemler alınmadığı takdirde insan sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle yaşlılar, hamileler, bebekler ve evcil hayvanları etkisi altına alan bu olumsuz durum için alınması gereken bazı önlemler şunlardır:

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:13
Yaz aylarında nem arttığında neler yapılmalı?

 GÜNEŞ KORUYUCU

Mecbur kalınmadıkça 10.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalıdır. Hatta bu saat aralığında denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Dışarıda bulunulması gerekiyorsa, en az 15 faktörlü güneş koruyucu krem kullanılmalıdır.

YETERLİ SIVI TÜKETİMİ

Vücudumuzdan gün boyu terlemeyle kaybedeceğimiz tuz ve mineral gibi maddelerin geri kazanımı için sadece su değil, soda ve ayran gibi sıvılar da tüketilmelidir.  Bunun yanı sıra asitli, şekerli, kafeinli ve alkollü içeceklerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Kahvesiz olmaz diyenlerdenseniz, günde bir bardağı geçmemek şartıyla, yaza özel buzlu Türk kahvesini tercih edebilirsiniz.

KIYAFET SEÇİMİ

Kıyafetler açık renkli, pamuklu, bol ve hafif olmalı, mümkünse dışarıda bulunulacak saatlerde hava delikleri olan ve yüzü koruyan ön tarafı uzun şapkalar takılmalıdır. Ultraviyole ışınlarından koruyucu gözlük kullanımı da unutulmamalıdır. Güneşli havalarda gözleri sürekli kısmak baş ağrılarına sebep olacaktır.

SIK DUŞ ALIN

Mümkünse günde iki kez ılık su ile duş alınmalıdır. İşyerinde veya dışarıda bulunulan saatler de ise kollar, yüz ve ense kökü mutlaka ılık su ile birkaç kez yıkanmalıdır.

KLİMA TERCİHİ

Evlerde ve ofislerde nem alıcı ve hava temizleyici özelliği olan klimalar tercih edilmelidir.

BESLENME ALIŞKANLIĞI

Aşırı karbonhidrat ve yağlı yiyeceklerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Vücut direncini arttırmak ve su kaybını dengelemek için kalorisi daha düşük, sindirimi kolay sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Açıkta satılan ve bozulma riski yüksek olan gıdalar tüketilmemelidir.

SPOR

Spor yapılacak saatler, günün aşırı sıcak ve nemli olmayan sabah ve akşam saatlerinde olmasına özen gösterilmelidir. Spor sırasında, vücudu çok fazla zorlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Yapılan her bir saatlik spor için iki ila dört bardak sıvı tüketilmelidir.

Bulunulan ortam sürekli olarak havalandırılmalı, çok uzun süre kapalı ve havasız ortamda durulmamalıdır.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:13
  1. Nemli havalar
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