0553 313 94 23

Yaz aylarında dövmeden kurtulmak mümkün

Medikal Estetik Hekimi Dr.

18 Haziran 2019 Salı 10:50
Yaz aylarında dövmeden kurtulmak mümkün

Medikal Estetik Hekimi Dr. Hülya Ettekin, yaz aylarında da istenmeyen dövmelerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.


FBM Tıp Merkezi Medikal Estetik Hekimi Dr. Hülya Ettekin, yaz aylarında lazerle dövme silme hakkında bilgi verdi. Dr. Hülya Ettekin, “Dövme silme işleminde günümüzde en sık başvurulan lazer dalga boyu q swiched-nd yağ lazerdir. Bu q-swiched (q anahtarlı) lazerler, başta siyah renk olmak üzere birden fazla tonda renk pigmentinin vücuttan uzaklaştırılması amacıyla kullanılan, halihazırdaki ‘altın standart dövme silme metodudur. Uygulama esnasında lazer tatbik edilerek işaretlenen boya pigmentleri, ilerleyen süreçte vücudun çöpçü hücreleri tarafından parçalanır ve parçalanan bu pigmentler vücudun bağışıklık sistemi aracılığı ile vücuttan atılır. İşlemin belli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Tedavi, her işlem sonrası vücuttan bir miktar boya pigmenti atılarak ilerler. Her uygulama sonrası silsilenin işlenmesi için vücuda zaman tanınması gerekir. Dolayısıyla dövme silme tedavisinde seanslar arasında 4 haftadan az olmamak üzere zaman aralıkları olmalıdır. Zaman ne kadar uzun tutulursa sonuç o kadar iyi olacaktır” dedi.



"Dövme silme işlemlerinde seans sayısı ortalama 3-10’dur"


Dr. Hülya Ettekin, şu bilgileri verdi: “Siyah renk başta olmak üzere koyu renk dövmelerde seans sayısı daha az iken kırmızı tonlu dövmeler daha uzun seans gerektirir. Beyaz-sarı dövmeler ise tedaviye cevapsız denecek kadar yavaş ilerleyişli olabilir. Uygulama sonrası 1-2 hafta süreyle denize, havuza girme ve güneşlenme önerilmez. Güneş ışınlarından koruyucu kremlerin kullanımı ve güneş ışınlarına direkt temas edilmemesi gibi korunma önlemlerinin alınması sağlanabildiği takdirde, kişinin lazerle dövme silme tedavisine yaz aylarında da devam edilebilir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık çalışanları hakkında gözaltı kararı
    1. Bakanlık çalışanları hakkında gözaltı..
    2. Büyükşehirden kiralama ihalesi
    3. Kanada’da şampiyonluk kutlamalarına..
    4. Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi..
    5. Önce tümörden kurtuldu sonra anne oldu
    6. Zabıtadan yaralı kediye yardım eli
    7. Türkiye jeotermal enerjide kapasite..
    8. Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir
    9. Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir..
    10. Aksa Jeneratör, Afrika'da sektör..
    11. Aliağa’da "Kadın Çiftçiler" projesi..
    12. Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek..
    13. İlk çeyrekte 28.7 milyarlık teşvik..
    14. Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5..
    15. Bu yöntemden sonra güzellik sırrınızı..
    16. Salihli Kaymakamı Sağlam göreve başladı
    17. Kütahya Lisesi mezunları Yoncalı’da..
    18. Ankara'da FETÖ operasyonu
    19. TCMB'den repo ihalesi
    20. Piraziz’de şüpheli ölüm
    21. Mayıs ayında 4 bin 681 konut haberi..
    22. Samsun’da DEAŞ’tan 1 şahsa gözaltı
    23. Dev satın alma tamamlandı
    24. Sarımsağın atığı da antioksidan..
    25. BM temsilcisinin istifasının ardından..
    26. 180 yıllık onuru şehit aileleriyle..
    27. Süt sağarken elektrik akımına kapılan..
    28. Orgeneral Güler, Ruanda Genelkurmay..
    29. Ünlü şeflerden Gaziantep'e "tam not"
    30. Doğaya dikkat çekmek için çamura..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!