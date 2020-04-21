Yaz ayları için mevsimlik çiçek dikimleri başladı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan orta refüj, kavşak ve yeşil alanlarda yaz ayları için mevsimlik çiçek dikimlerine başladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında, kentin daha estetik görünmesi için yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında yaz ayları için mevsimlik bitkilerin dikimlerine başladı. Kentin muhtelif noktalarında yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında, çeşitli yazlık mevsimlik ve çok yıllık bitkiler kullanılıyor. Rengarenk çiçekler, özellikle orta refüj ve kavşaklarda perspektif olarak dizayn ediliyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz kavşaklarda ve orta refüjlerde bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor. Yazlık mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuluyor. Vatandaşlarımızın özellikle Korona nedeniyle devam eden bu zorlu süreçte, balkon veya pencerelerinden baktıkları zaman estetik ve güzel bir manzara görerek bir nebzede olsa moral bulmalarını istiyoruz. Amacımız kent estetiğine daha güzel bir görüntü kazandırmak. Belediye olarak her zaman çevreye önem verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.