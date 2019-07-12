0553 313 94 23

Yaz ayında göz enfeksiyonlarına dikkat

Op.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:05
Yaz ayında göz enfeksiyonlarına dikkat

Op.Dr. Şeyda Atabay, yaz ayında göz enfeksiyonlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Havalar ısındı, okullar tatil oldu, havuz deniz mevsimi başladı. Bu dönemlerde göz enfeksiyonlarına sıkça rastlamaktayız. Aşırı nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle mikroplar hastalığın salgın haline gelmesine sebep olmaktadır. Gözde enfeksiyona neden olan bakteri ve virüsler gözde kızarıklık ve batma sorunlara neden olmaktadır. Bu enfeksiyon etkenleri özellikle çok bulaşıcıdır” dedi.


Özellikle otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıdığını ifade eden Op.Dr. Atabay, “Gözde ciddi enfeksiyon ve keratit problemlerine kadar neden olabilen salgın enfeksiyon etkeni adenoviral enfeksiyonu olarak adlandırdığımız virüslerin neden olduğu göz problemleridir. Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Adenoviral konjontivit rastladığımız hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirmemeleri gerektiği, kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunmaktayız. Bu hastalığın bulguları gözde kızarıklık batma sulanma kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi olarak gözlenir” diye konuştu.


Tedavisinde öncelikle salgını engellemek amacıyla hastaya önerilerde bulunmanın gerekli olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, “Rahatlatıcı üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alınabilir. Bunlardan göz kızarıklığı çapaklanması olan kişilerle yakın temasta bulunmamak en önemlisidir. Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar kullanılacaksa mutlaka havuz gözlüğü takılmalı. Havuzda su içinde gözler açılmamalı. Lens kullanıyorsa kesinlikle lens ile havuza girilmemelidir. En küçük bir göz probleminde ise en yakın göz hastalıkları doktoruna muayene olunmalıdır” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. İstemezükçüler yine algı peşinde!
    3. Özel İnsanlar için vadi yürüyüşü..
    4. Metil alkol "ölüm saçıyor"
    5. Toplanan inek sütü miktarı Mayıs’ta..
    6. Van’da 121 kilo 940 gram eroin ele..
    7. Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık..
    8. Savcı Kiraz’ın şehit edildiği..
    9. "30 ile 50 hektar arasında bölgelerde..
    10. Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Yüksel..
    11. Sanayi üretimi Mayıs’ta azaldı
    12. Mesane kanseri olanların yüzde 95’i..
    13. Dünyada 3 tane bulunan 3 bin yıllık..
    14. Burhan: "Bosna’daki katliama BM göz..
    15. Tevfik Göksu'dan İBB'nin borcu..
    16. Yaz ayında göz enfeksiyonlarına dikkat
    17. Ekrem İmamoğlu Anıtkabir özel..
    18. Fenerbahçe Beko, Westermann’ı açıkladı
    19. "Kimlik kartı" Arakanlıların..
    20. Definecilerin talan ettiği Gavur..
    21. Kadın Meclisinin Yeni Başkanı Demirözer
    22. ABD’de İlhan Ömer üzerinden ırkçılık!
    23. Kartal'da parke yüklü kamyonet yandı
    24. Tansiyon hastalarında diş bakımına..
    25. Kudüs Müftüsü fetvayı verdi:..
    26. Diş etindeki çekilmelere dikkat
    27. Adliyedeki rüşvet operasyonunda 1’i..
    28. Oltu’ya 5 bin kitaplık kütüphane
    29. Borsa güne yatay başladı
    30. Darbeye göğsünü siper edenlerin..
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!