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Yaz ayında cilt lekelerine dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 10:43
Yaz ayında cilt lekelerine dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, yaz aylarındaki cilt lekelerine dikkat çekti.


Melazmanın ciltteki melanosit hücrelerinin aktivasyonu ve melanin pigmentinin artışına bağlı olarak cildin koyulaşmasıyla karakterize bir durum olduğunu belirten Dr. Emre Tambay, “En sık yanak, burun üzeri, alın, çene ve bıyık bölgesi, daha nadiren vücutta güneş gören omuz göğüs ve kolların üst bölgeleri de etkilenebilir” dedi.


Dr. Emre Tambay, melazmanın nedenleri konusunda şunları söyledi: “En sık sebebi güneş maruziyeti (ultraviole ) olup yaz aylarında artış gözlenir. Evdeyken, araba kullanırken camdan giren ultraviole ışık ayrıca ev, ofisteki ışık kaynakları, bilgisayar ekranından yansıyan ışık dahi melazmayı tetikleyebilir. Başta gebelik olmak üzere hormonal değişiklikler, doğum kontrol haplarının ve horman salgılayan doğum kontrol yötemlerinin (rahim içi araç) kullanılması, oto-immun tiroid hastalığı, adrenal yetmezlik, sıcak maruziyeti, parfüm içeren kozmetiklerin güneş gören bölgelerde kullanılması melazmanın diğer sebepleri arasındadır.”


Dr. Emre Tambay, melasmadan korunma ve tedavisi hususunda ise şunları kaydetti: “Leke açıcı ilaçlar (hidrokinon, azeleik asid, topikal retinoidler gibi), Kimyasal peeling, Lazer tedavileri (q-switch ve fraksiyonel lazerler)


Melazma tedaviyle birkaç ayda belirgin olarak gerilerken kısa sürede tekrarlayabilir. Güneşten korunma en önemli korunma yöntemidir. 50 faktör ve üzeri UVA/UVB filtreli güneş koruyucuların hergün kullanılması önemlidir. Hormonal ilaçlara bağlı oluştuysa bu ilaçların kesilmesi gerekir. Antioksidan gıdalar yada besin destekleri, niasinamid (B3 vitamini), c vitamini kullanımı melazmayı baskılamada ve diğer tedavi seçeneklerine destek olarak etkili bulunmuştur.”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:43
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