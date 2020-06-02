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Aktüel

Yayladaki çeşme çöplükten geçilmiyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesi Elencik Yaylasında bir hayırsever tarafından hayrat olarak yaptırılan çeşme yoldan geçenlerin su ihtiyacını karşılarken çevresinin çöplüğe dönmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:26:23 -
Yayladaki çeşme çöplükten geçilmiyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesi Elencik Yaylasında bir hayırsever tarafından hayrat olarak yaptırılan çeşme yoldan geçenlerin su ihtiyacını karşılarken çevresinin çöplüğe dönmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.


Elencik Yaylası, zengin doğası ve sık orman yapısıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaylada bir hayırsever tarafından hayrat olarak yaptırılan çeşme ise soğuk suyuyla vatandaşların uğramadan geçmediği yerlerden biri haline geldi.


Mahalle sakini Hakan Alkız, uyarılara rağmen çeşmenin etrafının atılan çöplerden dolayı kötü bir görüntüye sahip olduğunu belirterek, "Nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakmalısınız. Biz burayı 10 gün önce temizlemiştik şuan eskisinden daha kötü. Rica ediyorum herkes evini nasıl temiz tutuyorsa burayı da o şekil temiz bıraksınlar” dedi.

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