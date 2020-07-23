  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Yaylada yıldırımın isabet ettiği çoban için ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:04:38 -
Yaylada yıldırımın isabet ettiği çoban için ekipler seferber oldu

KARS (AA) - Kars'ta AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaylada yıldırımın isabet ettiği çobanın kurtarılması için seferber oldu.

Merkeze bağlı Yücelen köyü yaylasında hayvanlarını otlatan Köksal Erdemir'e yıldırım isabet etti.

Vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemir'i hastaneye ulaştıramayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, şiddetli sağanak nedeniyle yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Erdemir'e güçlükle ulaştı.

Erdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı