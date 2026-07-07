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Spor Icardi'nin Galatasaray yönetiminden istediği sözleşme ortaya çıktı
Spor

Icardi'nin Galatasaray yönetiminden istediği sözleşme ortaya çıktı

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Icardi'nin Galatasaray yönetiminden istediği sözleşme ortaya çıktı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılı yönetimden talep ettiği sözleşme ortaya çıktı.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılı yönetimden talep ettiği sözleşme ortaya çıktı.

Arjantin'de tatilini geçiren ve aynı zamanda teklifleri düşünen Mauro Icardi, bir yandan da magazin basını ile kavga halinde.

Yıldız oyuncu, China Suarez ve kendisi ile ilgili çıkan haberlere sık sık tepki gösterirken Galatasaray cephesi ile henüz köprüler atılmadı.

 

1+1 YILLIK ÖNERİ

Galatasaray, deneyimli golcüye, 1+1 kontrat ve yıllık 5 milyon Euro önerdi.

TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Tangocu ise direkt 2 yıl sözleşme isterken ücretin ise 7 milyon Euro olmasını talep ediyor.

Oyuncunun temsilcisi Elio Pino'nun başkan Dursun Özbek ile son bir görüşme yapması bekleniyor.

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