İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Bekayi, Hürmüz Boğazı konusunda yapılan değerlendirmeleri “gerçeğin çirkin bir çarpıtması” olarak tanımladı. İranlı sözcü, Wadephul’un sözlerini Goethe’nin Faust eserindeki Mephistopheles karakterinin söylemlerine benzetti.

“TAMAMEN UTANÇ VERİCİ”

Alman bakanın Hürmüz Boğazı’na ilişkin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirten Bekayi, “Alman Dışişleri Bakanı’nın Hürmüz Boğazı hakkındaki söylemleri tamamen utanç vericidir” değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, Almanya’nın İran’a yönelik askeri saldırganlıkta suç ortaklığı yaptığını öne sürerek, Berlin yönetiminin bu süreçteki sorumluluktan kaçamayacağını savundu.

ALMANYA’YA “BEDELİNİ ÜSTLENMELİ” ÇIKIŞI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya’nın İran’a yönelik askeri saldırganlıktaki rolü nedeniyle tamamen sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Bekayi, Almanya’nın “saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmesi” gerektiğini belirterek, Berlin’in İran halkına karşı işlendiğini savunduğu savaş suçları konusunda hesap vermesi gerektiğini ileri sürdü.

WADEPHUL NE DEMİŞTİ?

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yasa dışı şekilde mayınladığını iddia etmişti.

Wadephul, uluslararası deniz taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yapılacak olası bir mayın temizleme operasyonunun maliyetinin İran tarafından karşılanması gerektiğini söylemişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ ARTIYOR

Alman bakan, İran’ın yol açtığını savunduğu zararın telafi edilmesi için faturanın Tahran’a çıkarılmasının “haklı bir talep” olacağını belirtmişti.

Tahran’dan gelen sert yanıt, Hürmüz Boğazı üzerinden İran ile Almanya arasında yaşanan diplomatik gerilimin daha da tırmandığını gösterdi.