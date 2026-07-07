  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuru meyvenin 6 aylık katkısı: 752 milyon dolar gelir sağladık Dünyanın bayıldığı bu süper meyve, Türk çiftçisinin yeni ‘kırmızı altın’ı oldu Savunma sanayimiz gözlerini kamaştırdı: “Türkler en güçlü döneminde, ne yapıp edip işbirliği yapmalıyız” ASELSAN'dan 'Roadguard' kararı: Ankara'da sahaya sürüp çalıştırdılar Sakarya'da dev gemiyi kurtarma operasyonu Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Şimdi de depozitolu ambalaj fırsatçılığı Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş! Hemen harekete geçildi! İsrail’in alçakça iftiralarına karşı Türkiye’den jet hamle Aşırı sıcaklar onu da vurdu! Kahve tiryakileri için kötü haber Yılmaz Özdil’den çok ama çok konuşulacak CHP cevabı: “Defol git AK Partili köpek” dediler
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ederken 17 kilometrelik yolun 14 kilometresini ulaşıma açıldı.

#1
Foto - Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

20 GÜNDÜR ÇALIŞMALAR DEVAME DİYOR İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesi yollarını açmak amacıyla yaklaşık 20 gündür 2 ayrı noktada çalışma yürütüyor.

#2
Foto - Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

Ekipler, besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak için iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor.

#3
Foto - Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

14 KİLOMETRELİK YOL ULAŞIMA AÇILDI 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ile askeri üs bölge yolunun ulaşımının sağlandığı 17 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı.

#4
Foto - Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

Kalan bölümün açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

#5
Foto - Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

Bölgede yaz mevsimi yaşanmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü görüntüsü ise kışı aratmıyor.

#6
Foto - Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!

KISA SÜREDE ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR Ekiplerin de yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yaylalara ulaşımı tamamen sağlaması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı
Gündem

KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki kişi, Güney Kıbrıs Rum Kesim..
NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı
Gündem

NATO Zirvesi için geldi, soluğu İstanbul'da aldı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı.

Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi
Gündem

Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda oturan iki başörtülü kadına saldıran seküler bağnaz için tutuklama talep edildi.
FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz
Gündem

FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 4 Temmuz bağımsızlık günü nedeniyle ABD bayrağı renkleriy..
Afyonkarahisar'da iki il başkanı görevi bıraktı
Gündem

Afyonkarahisar'da iki il başkanı görevi bıraktı

AK Parti Afyonkarahisar teşkilatında yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir il başkanlığı görevini yürüten Turgay Şahin, genel merkez ile yür..
İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme
Gündem

İmamoğlu ve ekibinin casusluk davasında flaş gelişme

İstanbul'daki casusluk davasında flaş gelişme yaşandı. Savcı, "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğunun devamını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23