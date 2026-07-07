Kardan duvarı gören şaşırıyor! Temmuz ortasına karla savaş!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ederken 17 kilometrelik yolun 14 kilometresini ulaşıma açıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ederken 17 kilometrelik yolun 14 kilometresini ulaşıma açıldı.
20 GÜNDÜR ÇALIŞMALAR DEVAME DİYOR İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesi yollarını açmak amacıyla yaklaşık 20 gündür 2 ayrı noktada çalışma yürütüyor.
Ekipler, besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak için iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor.
14 KİLOMETRELİK YOL ULAŞIMA AÇILDI 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ile askeri üs bölge yolunun ulaşımının sağlandığı 17 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı.
Kalan bölümün açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Bölgede yaz mevsimi yaşanmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü görüntüsü ise kışı aratmıyor.
KISA SÜREDE ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR Ekiplerin de yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yaylalara ulaşımı tamamen sağlaması hedefleniyor.
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