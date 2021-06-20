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Gündem Yaylada rahatsızlandı! AFAD yetişti
Gündem

Yaylada rahatsızlandı! AFAD yetişti

Afyonkarahisar'da Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlanan bir kişiyi AFAD kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 11:50:00 -
Yaylada rahatsızlandı! AFAD yetişti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlanan ve arazi şartlarından dolayı mahsur kalan yaşlı adam, AFAD ekiplerince sağlık görelilerine ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Büyükkarabağ köyündeki Ali Çay Yaylası'na çobanlarını ziyarete giden Mevlüt Akkuş (65), burada rahatsızlandı.

Dik yamaç ve engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım sağlanamayan Akkuş'un durumu 112'ye bildirildi.

Olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

AFAD'ın argo taktik arazi aracıyla yaylada belirli bir noktaya kadar giden ekipler, bir kısım mesafeyi de yürüdükten sonra yaşlı adama ulaştı.

Sarp arazide AFAD ekiplerince alınan hasta, sağlık ekiplerinin yanına kadar sedyeyle taşındı.

Burada ilk müdahalesinin ardından arazi aracına alınan yaşlı adam yayladan indirildi.

112 ambulansına alınan Akkuş, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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