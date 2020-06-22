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Aktüel

Yaylada doğum sancısı başlayan kadının imdadına UMKE ve AFAD yetişti

Yeniakit Publisher
2020-06-22 23:27:24 -
Yaylada doğum sancısı başlayan kadının imdadına UMKE ve AFAD yetişti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaylada doğum sancısı başlayan kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Üzümlü ilçesine bağlı Karacalar köyü Tamçar Yaylası'nda doğum sancısı başlayan Zeynep Aydın'ın (31) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerine ait aracın yaylaya çıkamaması üzerine bölgeye AFAD ve UMKE personeli gönderildi.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda olarak Zeynep Aydın'a ulaşan UMKE ve AFAD görevlileri, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından Aydın'ı sağlık görevlilerine teslim etti.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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