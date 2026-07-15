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Gündem Yaylada 15 Temmuz mantarı
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Yaylada 15 Temmuz mantarı

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Yaylada 15 Temmuz mantarı

Trabzon’un Köprübaşı ilçesindeki Taşlı Yaylası'nda, üzerinde ay-yıldız figürü bulunan bir mantar keşfedildi. Doğanın bu sıra dışı sürprizi, görenlerin büyük ilgisini çekti.

Taşlı Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan çoban Hüseyin Hancı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dikkat çeken bir görüntüyle karşılaştı. Çobanın bulduğu mantarın üzerinde doğal şekilde oluştuğu gözlenen ay ve yıldız figürü, görenleri hayrete düşürdü.

Yörede "Guguvak mantarı" olarak bilinen mantarın üzerindeki ay yıldız şeklinin Türk bayrağını andırması, 15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çeken anlamlı bir sembol olarak değerlendirildi.
Karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından paylaşan çoban Hüseyin Hancı, "15 Temmuz'da bayrağımız yere düşmesin diye canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün böyle bir görüntüyle karşılaşmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Doğal oluşum olduğu belirtilen ay yıldızlı mantar, kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok kişi tarafından 15 Temmuz'un manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir görüntü olarak paylaşıldı.

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