Kanlı hattın ucu ABD’ye çıktı

Reuters'ın yayımladığı soruşturmaya göre, eski ABD Özel Kuvvetler mensubu Steven Shaulis'in kontrolündeki şirketler, Sudan'da faaliyet gösteren Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kullandığı lojistik hatlarda rol oynayan uçuşlar gerçekleştirdi.

Haberde, Shaulis'e bağlı şirketlerin geçmişte ABD hükümeti ve Birleşmiş Milletler adına yüz milyonlarca dolarlık askeri ve insani yardım projelerinde görev aldığı belirtildi.

Üç Boeing uçağı kritik ikmal noktalarına uçtu

Reuters'ın şirket kayıtları, uydu görüntüleri, uçuş takip verileri ve 40'tan fazla kaynakla yaptığı araştırmaya göre, Shaulis bağlantılı en az üç Boeing uçağı, RSF'nin kullandığı kritik lojistik merkezlere düzenli seferler gerçekleştirdi.

Soruşturmada, uçakların Çad'ın başkenti Encemine'deki askeri havaalanından kalkarak Libya'nın Kufra Havalimanı, Somali'nin Bosaso kenti ve RSF'nin Darfur'daki en önemli üslerinden biri olarak gösterilen Nyala Havalimanı'na uçuşlar yaptığı aktarıldı.

Reuters, söz konusu güzergâhın El Faşir kuşatması sırasında oluşturulan ikmal zincirinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Nyala'da vurulan uçak da aynı ağla ilişkilendirildi

Haberde, Sudan ordusunun Mayıs 2025'te Nyala Havalimanı'nda vurduğu Boeing 737 tipi uçağın da Shaulis bağlantılı şirketlerle ilişkili olduğu ifade edildi.

Reuters'a konuşan bir kaynağa göre saldırıda hayatını kaybeden 54 kişiden 51'inin RSF mensubu olduğu, ölen pilot ile yer mühendisinin ise Shaulis'e ait Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Occidental Support Services şirketinde görev yaptığı öne sürüldü.

ABD ve Brezilya'dan Afrika'ya taşındılar

Reuters soruşturmasına göre, Shaulis bağlantılı şirketler tarafından ABD ve Brezilya'dan satın alınan Boeing 727 tipi uçaklar önce Çad'a getirildi.

Uydu görüntüleri ve uçuş kayıtlarının incelenmesi sonucunda, bu uçakların daha sonra Libya ve Sudan'a yönelik çok sayıda uçuş yaptığı tespit edildi. Haberde, uçakların uzun süre Çad ordusunun kontrolündeki askeri bölümde park halinde bulunduğu da kaydedildi.

Yüklerin içeriği bilinmiyor

Reuters, uçakların hangi yükleri taşıdığına ilişkin birçok sorunun hâlâ yanıtlanamadığını belirtti.

Soruşturmada, operasyonların kim tarafından finanse edildiği, uçaklarda RSF mensupları dışında ne taşındığı ve taşınan yüklerin içeriğinin henüz net olarak belirlenemediği ifade edildi.

Steven Shaulis'in Reuters'ın ayrıntılı sorularını yanıtsız bıraktığı belirtilirken, RSF ve Sudan ordusunun da konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı aktarıldı.