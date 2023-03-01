Yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan canlı yayına damga vuran sözler! Celal Şengör duymasın
TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katılan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili söyledikleri sosyal medyayı salladı.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın tv100'de sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ortaylı'nın yakın arkadaşı yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili söyledikleri programa damga vurdu.
"O bizim Celal'den daha iyidir"
Programı bitirmeden önce, Candaş Tolga Işık, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile birlikte yaptıkları "Sesimi Duyan Var mı?" programını hatırlattı. Naci Görür'ün Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini hatırlatan İlber Ortaylı, programın bittiğini sanarak, Celal Şengör'ü kastedip Naci Görür için "O bizim Celal'den daha iyidir." dedi.
Canlı yayının bittiğini sandı
Candaş Tolga Işık, Ortaylı'nın sözü karşısında tebessüm etti. Sesinin duyulduğundan haberi olmayan Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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