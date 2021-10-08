Yayında terör yandaşlarının şarkısını okumuşlardı! Ankara Bölge İdare Mahkemesi Halk TV'ye kesilen cezayı iptal etti
Halk TV'nin bir canlı yayında DHKP-C yandaşı Grup Yorum'un "Cemo" adlı şarkısının okunmasından dolayı RTÜK tarafından kanala kesilen ceza, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Yeniakit.com.tr
Halk TV’deki "Görkemli Hatıralar" programında eski CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı, DHKP-C yandaşı Grup Yorum’un Cemo adlı türküsünü seslendirmiş ve RTÜK yayında "terör örgütü propagandası" yapıldığını oy çokluğuyla kabul ederek Halk TV’ye para ve program durdurma cezası kesmişti.
Halk TV'nin avukatları yürütmenin iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, skandal bir gerekçe ile RTÜK'ün cezasını iptal etti.
Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:
"Cemo türküsünün teröre destek verdiği gerekçesiyle Halk TV'ye yaptırım uygulanmış olsa da, şarkının sözlerinin terörü açıkça övücü nitelikte olmadığı, şarkının terör propagandası amacıyla kullanıldığına dair dosyaya herhangi bir veri konulmadığı anlaşıldığından Halk TV'nin itirazının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir."
DHKP-C yandaşı Grup Yorum'un "Cemo" adlı şarkısının sözleri şöyle:
Dağların yücesinde ateş yanar
Oturmuş da başına sevdalılar
Gün gelir kahpe savrulur
Cemo ovaya inende
Yar, yar, yar, yar
Alnında yıldızlı bere
Elinde mavzeriyle
Çıkıp dersim dağlarında
Türkü söylemek var ya
Oy cemo cemo can
Savrulup ovaya inen bulutlar
Muştusudur kopacak fırtınanın
O büyük günün görkeminde
Çocuklar halaya duracak