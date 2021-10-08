Yayında terör yandaşlarının şarkısını okumuşlardı! Ankara Bölge İdare Mahkemesi Halk TV'ye kesilen cezayı iptal etti

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Halk TV’deki "Görkemli Hatıralar" programında eski CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı, DHKP-C yandaşı Grup Yorum’un Cemo adlı türküsünü seslendirmiş ve RTÜK yayında "terör örgütü propagandası" yapıldığını oy çokluğuyla kabul ederek Halk TV’ye para ve program durdurma cezası kesmişti.

Halk TV'nin avukatları yürütmenin iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, skandal bir gerekçe ile RTÜK'ün cezasını iptal etti.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

"Cemo türküsünün teröre destek verdiği gerekçesiyle Halk TV'ye yaptırım uygulanmış olsa da, şarkının sözlerinin terörü açıkça övücü nitelikte olmadığı, şarkının terör propagandası amacıyla kullanıldığına dair dosyaya herhangi bir veri konulmadığı anlaşıldığından Halk TV'nin itirazının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir."

DHKP-C yandaşı Grup Yorum'un "Cemo" adlı şarkısının sözleri şöyle:

Dağların yücesinde ateş yanar

Oturmuş da başına sevdalılar

Gün gelir kahpe savrulur

Cemo ovaya inende

Yar, yar, yar, yar

Alnında yıldızlı bere

Elinde mavzeriyle

Çıkıp dersim dağlarında

Türkü söylemek var ya

Oy cemo cemo can

Savrulup ovaya inen bulutlar

Muştusudur kopacak fırtınanın

O büyük günün görkeminde

Çocuklar halaya duracak