Yayında olduklarını fark etmediler! Meral Akşener ile Ece Üner fena yakalandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programına konuk olduğu Ece Üner'le reklam arasında sohbet ederken yakalandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu programın reklam arası dönüşünde Ece Üner'e "Gözler kendinin mi?" sorusunu yönelttiği sırada kamera kayda girdi. Ece Üner de o esnada yayına girdiklerini fark edip durumu toparlamaya çalıştı.
TV100 ekranlarında Ece Üner'in sunduğu özel yayına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok konuya değinilen programda reklam arası verildi. Reklam dönüşünde ise ekranlara ilginç görüntüler yansıdı.
Akşener: Gözler kendinin mi?
Yayına girilirken Akşener, Üner'e gözlerinin renginin gerçek olup olmadığını sordu. Akşener, "Gözler kendinin mi? Aynısı babamda vardı" derken Üner yayına girdiklerini fark etti ve durumu toparladı.