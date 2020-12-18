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Spor Yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesini, bu haftaki maçların başında futbolcular 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edecek.
Spor

Yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesini, bu haftaki maçların başında futbolcular 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:51:04 -
Yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesini, bu haftaki maçların başında futbolcular 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edecek.
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