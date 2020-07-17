Yayına girmeden kaldırıldı... İbnelerin propaganda platformu Netflix yola mı geliyor?
Yayın içerikleriyle uyuşturucuya ve eşcinsel sapkınlığa özendiren Netflix, ahlaksız içerikli olduğu öne sürülen Şimdiki Aklım Olsaydı isimli diziyi iptal etti.
Yapımlarının neredeyse tamamında eşcinsel ilişkilere özendirme ve uyuşturucu kullanımına teşvik içeren dijital yayın platformu Nexlif'in Şimdiki Aklım Olsaydı isimli diziyi iptal ettiği öğrenildi.
2016 yılında Türkiye pazarına girerek yayınladığı dizi ve filmlerle toplumun ahlak yapısını dinamitleyen Netflix, eşcinsel içerikli senaryoya sahip olduğu öğrenilen ahlaksız diziyi iptal etti.
TV100'de yer alan habere göre; Netflix, yapım şirketi olan Ay Yapım'a diziyi iptal ettiğini duyurdu. Set ekibi gelen haber üzerine dekorları topladı.
Öte yandan Netflix'in Türkiye'de çekmeye hazırlandığı Atiye ve Kulüp projelerinin dışındaki diğer yerli yapımların hazırlıklarını durdurduğu iddia edildi.