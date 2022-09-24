Yayın boyunca iftira atmıştı! İP'li Erdem TOKİ Başkanı yayına bağlanınca mal gibi baktı

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TOKİ Başkanı Ömer Bulut Habertürk TV canlı yayınına katılarak TOKİ için atılan iftiralara birer birer cevap verdi.

Anayasa Hukuku Profesörü İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, TOKİ için attığı iftiralara verilen cevap karşısında sus pus olarak renkten renkten girdi.

TOKİ Başkanı Bulut, İP'li Erdem'in site yönetimine borç iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Biz konutları teslim ettikten sonra, oradaki site yönetimlerinin oluşması için bir- bir buçuk yıl gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Eğer sğreç tamamlandıktan sonra vatandaşın talebi olursa hizmetlerimizi yine sürdürüyoruz. Eğer vatandaş biz devam etmek istiyoruz derse onlara devrediyoruz.

Bahsedilen icralık durum 100 bin lira civarında. Bizim TOKİ'nin aylık ödemesi 7-8 milyar civarında. 7-8 milyar ödeme yapan bir kurumun 100 bin lira gibi bir rakamla hesabında problem oluşmuş algısı oluşturulması ahlaki değil.