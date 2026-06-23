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Gündem Van’dan acı haber! 1 askerimiz şehit
Gündem

Van’dan acı haber! 1 askerimiz şehit

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Van’dan acı haber! 1 askerimiz şehit

İçişleri Bakanı Çiftçi, “Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur.” açıklaması yaptı.

Van’ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada, 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi.

 

Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.

 

Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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