İslam karşıtı Leman’ı protesto etti savcı dava açtı

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Geçtiğimiz yıl Peygamber Efendimizin karikatürünü yayınlayarak infiale sebep olan Leman dergisinin çizerleri ve yöneticileri tahliye edilirken, yaşanan küstahlığa tepki gösteren şuurlu Müslümanlar, adliye koridorlarında çile çekiyor. Skandal karikatürü protesto eden duyarlı vatandaşlar arasında yer alan Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, bugün saat 09:30 da Çağlayan Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Aykut, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla, 2 ila 4 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Yaşananlar adliye koridorlarında hala Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay ruhunun dolaştığını tescilliyor. Vakayı Akit’e değerlendiren Büyük Doğu Akıncılarının ileri gelenlerinden Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise, şunları söyledi: “Bütün provokatörlerin tamamı serbest bırakılıyor. Ağır tahrikle meydanlara inen Müslümanlar ise şimdi bu küstah karikatürü protesto ettiklerinden dolayı yargılanıyorlar. Bir Müslüman’ın Peygamber Efendimizi sahiplenmesi nasıl ‘halkı kin ve nefret suçuyla irtibatlandırılabilir? Maalesef geldiğimiz noktada Müslümanlar hala bu ülkede üvey evlat muamelesi görüyor. Dolayısıyla bu davanın yarın görülecek olması bile Müslümanlar için zuldür.”