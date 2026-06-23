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Gündem İsrail kankası Yunanistan’la da ters düştü
Gündem

İsrail kankası Yunanistan’la da ters düştü

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İsrail kankası Yunanistan’la da ters düştü

İran ile ABD arasındaki barış görüşmeleri nedeniyle Washington ile gerilim yaşayan İsrail, bu kez Yunanistan ile diplomatik krizin eşiğine geldi.

İran ile ABD arasındaki barış görüşmelerini sabote ederek ABD ile ilişkilerini bozan İsrail, bu sefer de yakın dostu Yunanistan ile ters düştü.

İsrail'den Yunan sendikacılara giriş engeli

Filistinli sendikaların daveti üzerine, Ramallah’ı ziyaret etmek için yola çıkan altı Yunan sendikacı, Tel Aviv havaalanında saatlerce sorgulandı. Daha sonra ülkeye girişleri yasaklandı. Sınır dışı edilip ilk uçakla Atina’ya geri gönderildiler.

 

Muhalefetten İsrail'e sert tepki

Yunan muhalefet partilerinden peş peşe "İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor" açıklamaları geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in hukuk tanımazlığına karşı bir açıklama yaparak İsrail’e tepkisini dile getirdi.

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