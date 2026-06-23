Türkiye'nin Erdoğan'a çok ihtiyacı var!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu açıklamasını değerlendiren AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ortak duruşun Türkiye'nin önündeki hedefler açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Gider, "Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net tavır ve Ömer Çelik'in yaptığı açıklama, Cumhur İttifakı'nın milletin önüne güçlü ve kararlı bir irade koyduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, günlük siyasi tartışmaların ötesinde devlet sorumluluğunun ifadesidir" dedi.

TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR ÜLKEDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinden ulaştırmaya, enerjiden diplomasiye kadar birçok alanda önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini ifade eden Gider, bu kazanımların güçlü siyasi irade sayesinde hayata geçirildiğini vurguladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bugün Türkiye sadece kendi sınırları içinde değerlendirilen bir ülke değildir. Bölgesel gelişmelerde etkisi hissedilen, küresel meselelerde sözü dinlenen ve kriz dönemlerinde çözüm üretebilen bir ülke konumundadır" diyerek "Bu tablo; güçlü liderlik, stratejik vizyon ve milletle kurulan güven ilişkisinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

DEVLET YÖNETMEK TARİHİ SORUMLULUKTUR

Türkiye'nin içinden geçtiği sürecin sıradan bir siyasi rekabet dönemi olmadığını belirten Gider, "Yakın coğrafyamızda savaşların sürdüğü, küresel ekonominin yeniden şekillendiği, enerji ve güvenlik başlıklarının ülkelerin yazgısını doğrudan etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçte devlet yönetimi; tecrübe, vizyon ve kriz yönetme kabiliyetiyle değerlendirilir. Türkiye artık günü değil, geleceği planlayan bir ülkedir. Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade; Türkiye'nin kazanımlarını koruma, hedeflerini büyütme, istikrarını sürdürme ve güçlü devlet yürüyüşünü devam ettirme iradesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği etrafında şekillenen bu birliktelik, milletimizin geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatıdır."