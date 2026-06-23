Tuvalete gitme devri bitiyor: Artık tuvalet size gelecek

Gelişmiş robot süpürgeleri andıran bu yeni buluş özellikle gece yarısı kalkmakta zorlanan yaşlılar, yatalak hastalar veya engelli bireyler için tuvalete gitme çilesini tamamen tarih edecek gibi duruyor.

Cihazın en büyük marifeti ise evin içinde tamamen bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi. Yapay zeka destekli Xiaoban adlı tuvalet, sizden bir sesli komut aldığında veya uzaktan kumandayla çağrıldığında harekete geçiyor. Tıpkı gelişmiş robot süpürgelerde olduğu gibi üzerinde yer alan sensörler sayesinde odaları algılıyor, eşyalara çarpmadan ve engellerden kaçarak yatağınızın tam yanına kadar ulaşabiliyor.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLİYOR

Peki, bu cihazın temizliği nasıl yapılıyor? Cihazın arkasındaki mühendislik tam da bu noktada devreye giriyor ve kullanıcıyı hiçbir zahmete sokmuyor. İşleminiz bittikten sonra akıllı sistem şu adımları izliyor: Sıcak suyla yıkama, sıcak hava ile kurutma ve entegre koku giderme sistemini devreye sokuyor. Temizlik aşamasının ardından robot tuvalet, otonom olarak kendi şarj istasyonuna geri dönüyor. İstasyona bağlandığı an, içerideki atıkları evin mevcut atık su borusu tesisatına otomatik olarak aktarıyor.

ÇİN’DEKİ SATIŞ FİYATI 200 BİN LİRA

İlk iddialar, bu yüksek teknoloji harikası cihazın 13 bin dolar (yaklaşık 450 bin TL) civarında bir etiketle satışa sunulacağı yönündeydi. Ancak fuarda yapılan resmi açıklama ezber bozdu. Cihazın Çin'deki satış fiyatı 28 bin 999 yuan (yaklaşık 4 bin dolar) olarak belirlendi. Beklenenden çok daha erişilebilir bir fiyatla piyasaya giren robot tuvaletin küresel pazara ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Ev içi bakımı baştan aşağı değiştirmesi beklenen bu teknolojinin yakın zamanda dünya genelinde popüler olması bekleniyor.