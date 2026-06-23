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Gündem Peygambere hakaret eden LEMAN'ı protesto edenler mahkemeye çıkarıldı, Çağlayan Adliyesi tekbirlerle inletildi!
Gündem

Peygambere hakaret eden LEMAN'ı protesto edenler mahkemeye çıkarıldı, Çağlayan Adliyesi tekbirlerle inletildi!

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Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un Leman protestosuyla alakalı mahkemesi sonrası Çağlayan Adliyesi’nde sloganlar ve tekbirler yükseldi. Bazı gençlere gözaltı girişimi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un Leman protestosuyla alakalı mahkemesi sonrası Çağlayan Adliyesi’nde sloganlar ve tekbirler yükseldi. Bazı gençlere gözaltı girişimi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Leman Dergisi'ni protesto etmesi nedeniyle yargılanan Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un mahkemesi sonrasında Çağlayan Adliyesi’nde "Allah'a Kur'an'a, Muhammed'e can feda" sloganları ve tekbirler yükseldi. Bazı gençlere gözaltı yapılmak istenmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

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