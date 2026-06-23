Biri kirayı ödeyemiyor, biri jetlerde geziyor, biri lüks villada yaşıyor

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanlığı özelindeki yolsuzluk davasında sona yaklaşılırken, İBB yolsuzluk davasında da tutuklu sanıkların ifadelerinin tamamlanma aşamasına gelindiğini belirtti. Sırada tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınması olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, mahkeme salonlarında dönen oyunu çarpıcı tespitlerle köşesine taşıdı.

"PROFESYONEL BİR SENARYO VAR"

Dava sürecini yakından takip ettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, “Tutuklu sanıkların her birinin ifadesini okuyorum, iddianamedeki suçlamalarla kıyaslıyorum ve profesyonel bir kadro tarafından yazılmış senaryonun tutuklu sanıklar tarafından oynandığını net olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Niyetinin kimseye iftira atmak olmadığını belirten Karahasanoğlu, durumu şu sözlerle özetledi: “Tutuklu sanıklar öyle kıskaca alınmışlar ki, asla Ekrem İmamoğlu aleyhine söz sarfetmiyorlar. Yanlış anlaşılmasın. ‘Ekrem İmamoğlu aleyhine iki iftira atsınlar, medya da üzerinde tepinsin’ ahlaksızlığını önerecek değilim”

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