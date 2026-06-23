  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe! Türkiye'de diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi! Ölümcül sıcak alarmı! Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor! IBAN mağdurları ne olacak? 23 Haziran 2022: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı (İsmailağa Cemaati Şeyhi) CENTCOM'dan Lübnan kararı! Mekanizma kurulacak Almanya'dan itiraf gibi açıklama! Vizyonsuzlukları gözler önüne serildi ABD Başkanı Trump imzayı attı! Hedefleri dünyayı değiştirecek Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler Katil Netanyahu endişeli! Ateşkes mekanizması nedeniyle paniğe kapıldı
Siyaset Biri kirayı ödeyemiyor, biri jetlerde geziyor, biri lüks villada yaşıyor
Siyaset

Biri kirayı ödeyemiyor, biri jetlerde geziyor, biri lüks villada yaşıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Biri kirayı ödeyemiyor, biri jetlerde geziyor, biri lüks villada yaşıyor

İBB Kültür AŞ davasında skandalların ardı arkası kesilmezken, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu mahkeme salonundaki çarpıcı tezgahı ve lüks içindeki vurgun düzenini deşifre etti.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanlığı özelindeki yolsuzluk davasında sona yaklaşılırken, İBB yolsuzluk davasında da tutuklu sanıkların ifadelerinin tamamlanma aşamasına gelindiğini belirtti. Sırada tutuksuz sanıkların ifadelerinin alınması olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, mahkeme salonlarında dönen oyunu çarpıcı tespitlerle köşesine taşıdı.

"PROFESYONEL BİR SENARYO VAR"

 

Dava sürecini yakından takip ettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, “Tutuklu sanıkların her birinin ifadesini okuyorum, iddianamedeki suçlamalarla kıyaslıyorum ve profesyonel bir kadro tarafından yazılmış senaryonun tutuklu sanıklar tarafından oynandığını net olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Niyetinin kimseye iftira atmak olmadığını belirten Karahasanoğlu, durumu şu sözlerle özetledi: “Tutuklu sanıklar öyle kıskaca alınmışlar ki, asla Ekrem İmamoğlu aleyhine söz sarfetmiyorlar. Yanlış anlaşılmasın. ‘Ekrem İmamoğlu aleyhine iki iftira atsınlar, medya da üzerinde tepinsin’ ahlaksızlığını önerecek değilim

…YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı
Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

Gündem

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

CHP destekçisi kadın isyan etti! "İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı"
CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı”

Gündem

CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı”

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'
CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

Siyaset

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!
Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

Siyaset

Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23