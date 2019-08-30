Tereyağı içinde en çok hile ve katkı maddesi olan ürünlerden bir tanesi. Bu sebeple ev ortamında yapmak en doğalı ve sağlıklısı olacaktır.

Yayık tereyağı, doğal yoğurttan elde edilen yağdır. Paketlenmiş olarak aldığınız tereyağları, krema ve süt kaymağından elde edilirler. Ev ortamında bu tür malzemelerin de yağını çıkararak tereyağı elde etmek mümkündür. Fakat en yararlısı, probiyotik deposu doğal yoğurtla elde edilen olacaktır.

Mutfak robotunda tereyağı nasıl yapılır?

Yayık tereyağı nasıl yapılır?

Ev ortamında yayık yapabilmeniz pek mümkün olmayabilir. Bu nedenle en pratik şekilde, basit bir yöntem geliştirmeniz yeterli olacaktır.

Mayalanmış doğal yoğurdu bir kavanoza doldurun. Fazla doldurmada, üzerinde boşluk bırakın.

Kavanozu çalkalayarak, yağın ayrışmasını sağlayın. Yağın tortularını gördükten sonra, içerisine bir miktar ılık su ilave edin. Bu, daha iyi bir ayrışma yapmanızı sağlayacaktır.

Tamamen yağ ayrılana kadar su ilave edebilirsiniz. O sürece kadar sürekli çalkalamaya devam etmelisiniz.

Yağın ayrıldığını fark ettiğinizde, bir kenara çıkararak toparlayın. Son bir kez daha çalkalayıp kalanları da içerisinden alın.

Çıkarmış olduğunuz tereyağını, buzlu su içerisine alın ve birkaç dakika boyunca yoğurarak yıkayın.

İçerisindeki beyaz sulu kısım gittikten sonra, dilediğiniz gibi saklayıp, tüketebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...