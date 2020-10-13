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Sağlık Yaygın kullanılan diyabet ilacı, kanser sebebiyle geri çekiliyor
Sağlık

Yaygın kullanılan diyabet ilacı, kanser sebebiyle geri çekiliyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yaygın olan diyabet ilacı metformin hidroklorürün, kansere neden olan bir bileşeni aşırı seviyede içerdiği sebebiyle geri çekildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:10:00 -
Yaygın kullanılan diyabet ilacı, kanser sebebiyle geri çekiliyor

FDA bu haftaki açıklamasında, yavaş salınımlı metformin hidroklorür tabletlerindeki “muhtemel bir kanserojen" diye belirtilen NDMA seviyesi, günlük alım limitinden, 96 nanogramdan daha yüksek olduğu açıklandı.

New York Post’un hazırladığı habere göre geri çekme kararı, Time-Cap Labs, Inc. Şirketi altında satılan 500 mg ve 750 mg arasındaki metformin tabletler için geçerli.

Söz konusu verilen karar, haziran ayında alınan bir diğer geri çekme kararını genişletmiş oldu.

İlacın üreten Marksans Pharma Limited Hintli ilaç şirketi, haziran ayında bildirilen geri çekme kararını, şimdi 76 adet süresi dolmamış ilacı içerecek şekilde genişlettiğini bildirdi.

Diğer yandan FDA, diyabet hastalarının, sağlık uzmanlarına danışmadan kullandıkları metforminleri bırakmasının tehlikeli olabileceğinin üzerinde durdu.

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