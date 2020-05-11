Yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yolda yürüyen vatandaşa çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve korktuğu için olay yerinden kaçan aracın sürücüsü, jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Askeri Oruç, ana yol üzerinde yürüyüş yaparken Sergenli Mahallesi istikametinden gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de Oruç’a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kazaya karışan aracın 47 KT 474 plakalı otomobil ve sürücüsünün de H.S. olduğu belirlendi. H.S. jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

H.S.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.