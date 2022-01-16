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Yerel Yayaya çarpan alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı
Yerel

Yayaya çarpan alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine küfürler ve hakaretler eden sürücü, etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 00:40:00 -
Yayaya çarpan alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Fırat B.(21) yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Erdal K. (48)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, yaralandı.

'Kralı gelsin' dedi

Kazanın ardından 1.48 promül alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan genç sürücü, bu kez de ekiplere küfürler ve hakaretler etmeye başladı. "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek bağırarak ekiplere saldıran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yayaya çarptı söylediği sözlerle şoke etti

Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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