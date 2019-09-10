Yaya otomobile çarptı; 1 yaralı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Elif Ç. idaresindeki 06 FT 0930 plakalı otomobile kaldırımdan yola kontrolsüz bir şekilde yola fırlayan Zeynep G.(3) yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen küçük çocuk hafif şekilde yaralandı. Hafif şekilde yaralanan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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